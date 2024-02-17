Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 21:11 — ИА Регнум. На полях Мюнхенской конференции по безопасности подписан меморандум о намерениях немецкого оборонного концерна Rheinmetall открыть завод по производству боеприпасов на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 17 февраля в аккаунте предприятия в соцсети X (Twitter).

Malte Ossowski/SVEN SIMON/globallookpress

«Компания Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине. Меморандум о намерениях создать совместное предприятие был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины (в Германии. — Прим. ред.) Алексея Макеева», — сказано в заявлении.

Уточняется, что за год на этом заводе планируется производить «шестизначное количество» единиц боеприпасов «натовского калибра» 155 мм. При этом 51% акций предприятия будет принадлежать концерну Rheinmetall, а оставшиеся 49% — украинской компании.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава компании Армин Паппергер уже заявлял, что Rheinmetall планирует построить новый завод по производству боеприпасов для покрытия потребностей вооружённых сил Германии и Украины, не уточняя, на какой именно территории будет построен завод. По его словам, за 2023 год концерн получил заказы или заключил рамочные соглашения с правительствами о поставках для армий Германии и Украины на сумму свыше 10 млрд евро, а в 2024 году сумма вырастет до 15 млрд евро.

Кроме того, летом сообщалось, что Rheinmetall планирует производить на Украине танки Panther KF51. Сотрудников из Германии на Украину посылать не будут, на месте организуют курсы повышения квалификации для граждан Украины, отмечалось в сообщениях. Паппергер уточнял, что украинский завод сможет ежегодно производить до 400 танков.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее прокомментировал намерение Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков, запросив у концерна точные координаты стройплощадки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила: если завод Rheinmetall будет построен на Украине, то станет законной целью ВС России.