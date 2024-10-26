Киев, 26 октября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Немецкий концерн Rheinmetall строит на территории Украины четыре завода по производству оружия, включая танки. Один из них уже запущен, сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью украинскому изданию ТСН.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнёр», — сказал он.

Паппергер добавил, что на данный момент от Rheinmetall на территории Украины есть производственное и предприятие по обслуживанию танков и другой боевой техники. Также к концу года в стране появится «первая сверхсовременная боевая пехотная машина Lynx», заключил он.

О планах Rheinmetall открыть на Украине оружейные заводы стало известно в феврале 2024 года. Немецкий концерн планировал запустить завод по производству боеприпасов. За год на этом заводе собирались выпускать «шестизначное количество» единиц снарядов натовского калибра 155 мм.

В марте компания заявила о намерении открыть на территории Украины как минимум четыре оружейных завода. Как отмечал телеканал France 24, заводы будут производить боеприпасы, военную технику и зенитное вооружение.

Кроме того, Rheinmetall намерен построить завод в Литве, где Германия разместит на постоянной основе воинское подразделение размером с бригаду, чтобы помочь «обезопасить» восточный фланг НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что власти Германии должны прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине. Вагенкнехт подчеркнула, что такая политика немецкого правительства привела к обогащению оружейного концерна Rheinmetall, а экономику страны ― к упадку.