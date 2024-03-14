Париж, 15 марта, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о намерении открыть по меньшей мере четыре завода на Украине. Компания нацелена на рекордные продажи вооружения на фоне конфликта на Украине. Подробности сообщил французский телеканал France 24.

Цитата из к/ф «Оружейный барон». Реж. Эндрю Никкол. 2005. Германия — США — Франция Оружие

Заводы будут производить боеприпасы, военную технику и зенитное вооружение.

По информации издания, скоро будет заложен фундамент первого завода, в каком месте — не раскрывается.

Rheinmetall также планирует построить завод в Литве, где ФРГ разместит на постоянной основе воинское подразделение размером с бригаду, чтобы помочь обезопасить восточный фланг НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, три французские оборонные компании будут выпускать на Украине запчасти для военной техники и беспилотников, заявил глава минобороны Франции Себастьен Лекорню.

Бундестаг проголосовал против очередной резолюции, предлагающей отправить Киеву ракеты Taurus.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что новые поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, они лишь затягивают конфликт.