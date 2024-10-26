Горловка, ДНР, 26 октября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Шесть жителей Горловки, в том числе дети, получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил 26 октября мэр города Иван Приходько.

Елизавета Демидова/ТАСС

ВСУ обстреляли жилищный массив «Строитель», проинформировал Приходько в своём Telegram-канале.

«В результате обстрела жилмассива «Строитель» со стороны украинских террористов ранены шестеро мирных жителей Горловки, в числе которых дети», — написал мэр.

Ранее в этот же день Приходько сообщал ещё о нескольких атаках ВСУ на Горловку. В частности, артиллерийскому обстрелу был подвергнут посёлок Озеряновка, также был атакован район Бессарабка.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября беспилотник ВСУ атаковал автобус в Горловке. Удар был нанесён утром. Пострадавших в результате атаки не было.

В Липецке и Липецком округе 26 октября объявляли угрозу атаки беспилотников. Сообщалось о работе средств ПВО и сбитии дронов.

Российские средства ПВО днём 26 октября сбили в небе над Орловской и Брянской областями четыре беспилотника, информировала пресс-служба Минобороны. Попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием дронов самолётного типа были пресечены около 13:00 мск.