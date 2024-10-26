Липецк, 26 октября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. На территории Липецка и Липецкого муниципального округа объявили угрозу атаки украинских беспилотников, сообщил 26 октября губернатор региона Игорь Артамонов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БПЛА. На места падения выехали представители спецслужб», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.

Кроме того, губернатор призвал местных жителей следовать правилам поведения при красном уровне опасности и не публиковать фото и видео с последствиями атак ВСУ. По его словам, подобного рода публикации помогают противнику корректировать направление новых атак.

Артамонов добавил, что на данный момент сохраняется угроза атаки БПЛА. Также в Липецке остановлено движение общественного транспорта до отмены красного уровня опасности.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 26 октября средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников самолётного типа над территориями четырёх российских регионов.

Восемь БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области, уточнили в оборонном ведомстве.