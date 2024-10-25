Горловка, ДНР, 25 октября, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) ударил по автобусу в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

Телеграм-канал главы Горловки Ивана Приходько

«Сегодня в 08:45 беспилотный летательный аппарат украинских нацистов нанёс удар по автобусу маршрута № 1», — написал мэр Горловки в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Минобороны РФ доложило, что в течение ночи российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, а также один малоразмерный воздушный шар.

В военном ведомстве уточнили, что три украинских беспилотных аппарата поразили над акваторией Азовского моря. Ещё три БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью, один — в Брянской области.

Кроме того, на территории Ростовской области военные уничтожили один малоразмерный воздушный шар.