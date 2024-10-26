Москва, 26 октября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Орловской и Брянской областями сбили четыре беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Около 13.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, три украинских дрона перехватили и уничтожили над Орловской областью, один — над Брянской.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ доложило, что в ночь на 26 октября средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников самолётного типа над территориями четырёх российских регионов.

Там уточнили, что восемь БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области.