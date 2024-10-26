Тамбов, 26 октября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. В Тамбовской области задержали пятого из шести беглых заключённых из ИК-2 под Липецком. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе проведения дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных», — пишет она.

Волк уточнила, что злоумышленник скрывался в частном секторе села Петровского. В настоящий момент, по её словам, мужчина уже доставлен в отдел полиции.

Telegram-канал «112» отмечал, что беглецы намеревались покинуть территорию России и скрыться в Казахстане и Узбекистане. Мероприятия по поимке последнего заключённого продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, о побеге шести заключённых стало известно утром 26 октября. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что беглецов разыскивают сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и управления ФСИН по Липецкой области. Он призвал жителей области не поддаваться панике.

По данным УФСИН, заключённые выбрались через подкоп. Telegram-канал «112» сообщал, что сотрудники ФСИН обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых. После инцидента УФСИН начало служебную проверку. В ведомстве заявили, что виновных привлекут к ответственности.

Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения, проинформировала пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Следствие полагает, что побег осуждённых из колонии стал возможен из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ИК-2 своих должностных обязанностей.