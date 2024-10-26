Липецк, 26 октября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. После побега шести заключённых из ИК-2 в Липецкой области УФСИН России по региону назначило там служебную проверку. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

Николай Хижняк/РИА Новости

«Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, о побеге заключённых 26 октября сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что беглецов совместно разыскивают сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и управления ФСИН по Липецкой области. Вместе с этим Артамонов призвал жителей области не поддаваться панике.

УФСИН также сообщило, что заключённые выбрались через подкоп. В это же время Telegram-канал «112» уточняет, что сотрудники ФСИН сперва обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых.

24 сентября в Нижегородской области сорвали побег экстремистов из колонии. Согласно версии следствия, заключённые ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области попытались вступить в одно из запрещённых религиозных экстремистских объединений, в это же время пропагандируя радикальные религиозные догматы среди осуждённых.