Липецк, 26 октября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Заключённые, которые ранее бежали из липецкой колонии № 2, собирались пересечь границу с Казахстаном, чтобы скрыться в Узбекистане. Видео с допросом двоих задержанных опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

МВД России. Кадр из видео

На видеозаписи сотрудники полиции задают мужчинам вопросы о причинах и маршруте побега. Один из заключённых признался, что они планировали добраться к границе, чтобы покинуть российскую территорию и вернуться домой, в Узбекистан.

Как передавало ИА Регнум, среди заключённых, бежавших из липецкой колонии № 2, есть граждане стран ближнего зарубежья. Согласно ориентировкам, среди сбежавших оказались осуждённые Дилшол А., Турган А., Парвозбек Т., Бахтиер Ж., Хуршиндбек Г., Даврон Д. По предварительным данным, трое мужчин являются гражданами Узбекистана.

О побеге заключённых 26 октября сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он призвал жителей области не поддаваться панике.

По данным УФСИН, заключённые выбрались через подкоп. В это же время Telegram-канал «112» уточняет, что сотрудники ФСИН сперва обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения.

Заключённые отбывали наказание за преступления сексуального характера, в том числе один из преступников получил срок за изнасилование несовершеннолетнего. Ещё двое заключённых получили наказание за производство и распространение наркотиков.