Липецк, 26 октября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. В Липецкую область после побега заключённых из ИК-2 направили сотрудников центрального аппарата ФСИН РФ, сообщила 26 октября пресс-служба органа.

Владимир Песня/РИА Новости

«В ведомстве сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию осуждённых. Для организации и участия в оперативно-разыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН России», — сказано в сообщении.

О побеге осуждённых 26 октября сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он призвал жителей области не поддаваться панике. Как передавало ИА Регнум, заключённые, сбежавшие из исправительной колонии № 2 в Липецке, готовили побег более полугода.

Также на данный момент беглецов совместно разыскивают сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и управления ФСИН по Липецкой области. Двоих из шести сбежавших задержали на территории Тамбовской области.

По информации УФСИН, заключённые выбрались через подкоп. В это же время Telegram-канал «112» утверждает, что сотрудники ФСИН сперва обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения. Следователи полагают, что побег осуждённых из колонии стал возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ИК-2 своих должностных обязанностей.