Минск, 14 августа, 2020, 14:20 — ИА Регнум. Сегодня, 14 августа, стали известны окончательные результаты голосования на выборах президента республики, которые состоялись 9 августа. Их объявила Центральная избирательная комиссия Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Старый конь

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Так, по данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его ближайший соперник —домохозяйка Светлана Тихановская — набрала 10,1% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии жители страны выбирали президента республики. Согласно первоначальным предварительным данным ЦИК, 80,23% избирателей отдали свои голоса за действующего президента страны Александра Лукашенко, 9,9% поддержали Светлану Тихановскую. За Анну Канопацкую проголосовали 1,68% избирателей, Андрея Дмитриева — 1,04%, и Сергея Череченя — 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка на выборах составила 84,23%.

Добавим, что в настоящее время в Белоруссии продолжаются акции протеста несогласных с итогами голосования.