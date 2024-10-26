Москва, 26 октября, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Семнадцать украинских беспилотников самолётного типа сбиты за ночь над территорией четырёх российских регионов, сообщает 26 октября официальный Telegram-канал Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

БПЛА были направлены киевским режимом для совершения террористических атак по объектам на территории РФ. Их перехватили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

«Восемь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, брянский губернатор Александр Богомаз ранее информировал об уничтожении в регионе шести, а позже — ещё двух украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений от упавших обломков нет, добавил он.