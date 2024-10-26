Тегеран, 26 октября, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Израиль смог нанести несущественный ущерб некоторым объектам при атаке Ирана. Агентство IRNA приводит 26 октября соответствующие заявления войск противовоздушной обороны Исламской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Израиль в целях дальнейшей эскалации предпринял атаку на ряд военных объектов в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, которая, несмотря на успешный перехват и противодействие интегрированной системы противовоздушной обороны страны, нанесла ограниченный ущерб некоторым районам», — указали в заявлении.

Окончательные масштабы ущерба предстоит установить, добавили в агентстве.

Как передавало ИА Регнум, ранним утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Взрывы слышали в нескольких городах.

ЦАХАЛ для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир». В Израиле отметили, что каждая волна атак была направлена исключительно на военные объекты.

В Иране заявили о готовности дать пропорциональный ответ на агрессию Израиля. Тегеран вправе отреагировать на атаку, сообщило агентство TasnimNews со ссылкой на информированный источник.