В Петербурге сообщили о состоянии пострадавших при нападении в гипермаркете
В Петербурге врачи борются за жизнь пострадавших при нападении в гипермаркете
Санкт-Петербург, 26 октября, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга сообщили о состоянии пострадавших в результате нападения человека с ножами в гипермаркете «Окей». Двое из них находятся в критическом состоянии. Всего нападавший, 44-летний Юрий А., ранил пять человек. Он при задержании также был травмирован. Подробности рассказал председатель городского Комитета по здравоохранению, подполковник медицинской службы запаса Дмитрий Лисовец.
После задержания нападавшего троих человек доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе, ещё двоих — в больницу №26.
«Главные врачи и специалисты будут наблюдать за лечением пострадавших», — заверил глава комитета.
По словам Лисовца, у одного из мужчин диагностировано проникающее ранение живота, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. После операции он был переведён в реанимацию. Две женщины находятся также в реанимации в состоянии средней степени тяжести.
По словам директора НИИ скорой помощи Вадима Мануковского, состояние одной из пациенток, которая поступила с проникающим ранением грудной клетки, также оценивается как тяжёлое. У женщины повреждено лёгкое, часть крови попала в грудную полость. Пациентка находится в шоковой операционной.
У ещё одного мужчины и самого нападавшего зафиксированы лёгкие травмы. Задержанный находится в состоянии острого психоза, его изолировали.
Как сообщало ИА Регнум, утром 25 октября вооружённый двумя ножами злоумышленник напал на покупателей в гипермаркете. Мужчина, судя по всему, находился под воздействием запрещённых средств, он выкрикивал слова о ненависти к людям, рассказали очевидцы.
Ранее МВД РФ опубликовало видео с задержанным. На кадрах — полиция и автомобили скорой медицинской помощи у гипермаркета, где было совершено нападение. Мужчина размахивал ножами, разбивал полки в магазине и кидался на людей, выкрикивая угрозы.
Полиция показала задержанного с перебинтованной головой, он что-то бессвязно говорил.
Сотрудники петербургской школы фехтования «Спартак», где ранее учился Юрий А., рассказали, что сильно удивлены его поступком. По словам педагогов, он был хорошим, спокойным парнем, который никогда не ввязывался в конфликты и прилежно учился.