Санкт-Петербург, 26 октября, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга сообщили о состоянии пострадавших в результате нападения человека с ножами в гипермаркете «Окей». Двое из них находятся в критическом состоянии. Всего нападавший, 44-летний Юрий А., ранил пять человек. Он при задержании также был травмирован. Подробности рассказал председатель городского Комитета по здравоохранению, подполковник медицинской службы запаса Дмитрий Лисовец.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовеу и Вадим Мануковский

После задержания нападавшего троих человек доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе, ещё двоих — в больницу №26.

«Главные врачи и специалисты будут наблюдать за лечением пострадавших», — заверил глава комитета.

По словам Лисовца, у одного из мужчин диагностировано проникающее ранение живота, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. После операции он был переведён в реанимацию. Две женщины находятся также в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

По словам директора НИИ скорой помощи Вадима Мануковского, состояние одной из пациенток, которая поступила с проникающим ранением грудной клетки, также оценивается как тяжёлое. У женщины повреждено лёгкое, часть крови попала в грудную полость. Пациентка находится в шоковой операционной.

У ещё одного мужчины и самого нападавшего зафиксированы лёгкие травмы. Задержанный находится в состоянии острого психоза, его изолировали.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 октября вооружённый двумя ножами злоумышленник напал на покупателей в гипермаркете. Мужчина, судя по всему, находился под воздействием запрещённых средств, он выкрикивал слова о ненависти к людям, рассказали очевидцы.

Ранее МВД РФ опубликовало видео с задержанным. На кадрах — полиция и автомобили скорой медицинской помощи у гипермаркета, где было совершено нападение. Мужчина размахивал ножами, разбивал полки в магазине и кидался на людей, выкрикивая угрозы.

Полиция показала задержанного с перебинтованной головой, он что-то бессвязно говорил.

Сотрудники петербургской школы фехтования «Спартак», где ранее учился Юрий А., рассказали, что сильно удивлены его поступком. По словам педагогов, он был хорошим, спокойным парнем, который никогда не ввязывался в конфликты и прилежно учился.