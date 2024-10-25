Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 22:51 — ИА Регнум. МВД РФ опубликовало видео с задержанным по подозрению в нападении на покупателей и сотрудников в гипермаркете в Санкт-Петербурге. Кадры опубликованы в Telegram-канале официального представителя ведомства Ирины Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM

На кадрах — полиция и автомобили скорой медицинской помощи у гипермаркета в Санкт-Петербурге, где было совершено нападение. Мужчина размахивал ножом, разбивал полки в магазине и кидался на людей, выкрикивая угрозы.

Полиция показала задержанного с перебинтованной головой, он что-то бессвязно говорит.

Задержанным оказался 44-летний местный житель.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 октября вооружённый двумя ножами злоумышленник напал на покупателей в гипермаркете «Окей». Мужчина, судя по всему, находился под воздействием наркотиков, он выкрикивал слова о ненависти к людям, рассказали очевидцы. Пострадали шесть человек, четверых госпитализировали. Нападавший после задержания был изолирован в состоянии острого психоза.

Трое пострадавших в результате нападения находятся в реанимации. Один мужчина, находящийся в крайне тяжёлом состоянии, уже прооперирован. Женщина также прооперирована, переведена в отделение реанимации, состояние стабильное, средней степени тяжести. Ещё одна женщина находится в реанимации с диагностическими целями, чтобы уточнить характер повреждения, состояние средней степени тяжести.

Преподаватели петербургской школы фехтования «Спартак», где ранее учился напавший с ножом на покупателей Юрий А., рассказали, что сильно удивлены его поступком. По словам педагогов, он был хорошим, спокойным парнем, который никогда не ввязывался в конфликты и прилежно учился.