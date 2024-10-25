Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Преподаватели петербургской школы фехтования «Спартак», где ранее учился напавший с ножом на людей Юрий А., заявили ИА Регнум, что сильно удивлены его поступком. По словам педагогов, во время обучения Юрий был хорошим, спокойным парнем, который никогда не ввязывался в конфликты и прилежно учился.

Напавший с ножом на людей Юрий А.

«Юра хороший, чудесный парень! Великолепный спортсмен, хороший, тихий, спокойный и чудесный молодой человек. Мы в шоке и очень удивлены, что он мог такое сделать! Если что-то такое произошло, мне кажется, что его спровоцировали. Так просто бы он не напал!» — заявили в спортивной школе

Ранее ИА Регнум сообщило, что днем 25 октября 44-летний Юрий А. напал с ножом на покупателей в магазине «Окей» на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. По последним данным, пострадали шесть человек. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Нападавшего скрутили другие покупатели, сейчас он задержан полицией.

После случившегося управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — Покушение на убийство двух и более лиц. Ведется расследование.