Брянск, 22 октября, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Несколько украинских беспилотников в ночь на 22 октября обнаружили и уничтожили российские военные в небе над Брянской областью. Об атаке украинских боевиков с помощью БПЛА сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

В Telegram-канале он уточнил, что ВСУ двумя беспилотниками частично повредили кровлю нежилого здания и котельной в Суземском районе Брянской области.

Ранее, по словам Богомаза, российские силы ПВО обезвредили над регионом четыре вражеских беспилотника. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.

После атаки националистов на Суземский район в Брянской области сбили ещё два беспилотника ВСУ самолётного типа. Никто не пострадал, заверил губернатор. На месте работают оперативные службы реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 октября дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 18 украинских дронов над регионами России. По данным Минобороны, больше всего БПЛА сбили над Ростовской областью — 11. Ещё четыре — над территорией Брянской области, два — над Курской областью и один — над территорией Орловской области.

В ночь на 20 октября российские военные поразили суммарно 110 дронов ВСУ в небе над регионами страны. Из них 43 беспилотника было нейтрализовано над территорией Курской области, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской и ещё один — над Московской областью.