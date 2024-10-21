Москва, 21 октября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. За ночь 21 октября российские военные обезвредили суммарно 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над несколькими регионами России, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Ведомство уточнило, что их сбивали силами противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов…» — говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным министерства, больше всего дронов было нейтрализовано в Ростовской области — 11. Кроме того, четыре БПЛА военные обезвредили в Брянской области, два — в Курской, и один — в Орловской.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз написал о четырёх дронах, сбитых в разное время в ночь на 21 октября в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в ночное время российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ в общей сложности 110 беспилотников ВСУ. Так, по данным Минобороны РФ, за ночь в Курской области сбили 43 дрона. Ещё 27 беспилотников было уничтожено в Липецкой области, 18 — в Орловской, а восемь — в Нижегородской. Кроме того, над территорией Белгородской области удалось обезвредить семь беспилотных летательных аппаратов, а в Брянской и Московской областях — соответственно шесть и один БПЛА.