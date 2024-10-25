Казань, 25 октября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш пригласил мэра Казани Ильсура Метшина как председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ принять участие в одном из заседаний ООН, сообщила 25 октября пресс-служба мэрии Казани.

AP/TASS Антониу Гутерриш

В Казанской ратуше прошла встреча Метшина и Гутерриша. Для генсека ООН провели экскурсию по зданию и рассказали ему об истории столицы Татарстана.

«Для нас большая честь принимать вас. Муниципалитеты мира знают вас как большого друга, который поддерживает наше движение. Вы объединяете всех разных нас и делаете это с любовью к людям», — сказал Метшин.

Гуттериш поблагодарил мэра на русском языке, отметила пресс-служба.

Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ была учреждена в июне 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС проходил в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда были приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл Гутерриш. Страны организации утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил президент России Владимир Путин.

На полях саммита Путин также провёл двустороннюю встречу с Гутерришем. Обсуждалась, в частности, ситуация на Ближнем Востоке. В ходе одного из своих выступлений на саммите генсек ООН заявил, что БРИКС может сыграть важную роль в обеспечении глобальной безопасности.

Переговоры президента России с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.