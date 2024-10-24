Казань, 24 октября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Мы верим, что БРИКС сможет сыграть важную роль в обеспечении глобальной безопасности, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на саммите объединения в Казани 24 октября.

РИА Новости/Александр Казаков

«Саммит будущего наметил курс на укрепление многосторонности в интересах глобального развития и безопасности. Теперь мы должны перейти от слов к делу», — сказал он.

Генсек заявил о поддержке курса БРИКС на отстаивание ценностей Устава ООН, верховенства закона и принципов суверенитета и территориальной целостности государств в международных отношениях.

«Нам нужен мир с немедленным прекращением огня в Газе, немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников, эффективной доставкой гуманитарной помощи, прекращением оккупации и достижением необратимого прогресса в направлении двухгосударственного решения», — отметил он.

Также Гутерриш призвал к миру на Украине, в Ливане и Судане.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Гутерриш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. Отмечалось, что российский президент Владимир Путин и Антониу Гутерриш на переговорах в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.

В этот же день представитель Евросоюза Петер Стано сказал, что ждёт от всех участников саммита БРИКС, включая Гутерриша, «что они призовут Россию немедленно прекратить» украинский конфликт.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевские террористы внесли Гутерриша в список «Миротворец» (список на уничтожение) после его визита в Казань.