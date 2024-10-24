Казань, 25 октября, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях саммита БРИКС в Казани в ходе переговоров 24 октября обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в офисе генсека.

Гутерриш и Путин

Стороны сошлись во мнении, что необходимо полное прекращение огня в секторе Газа и Ливане, а также исключение дальнейшей региональной эскалации.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Гутерриш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. Отмечалось, что на переговорах генсек обсудит работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.

В пресс-службе Кремля уточнили, что руководитель международной организации принял участие в пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич».

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал Антониу Гутерриша в день международной организации, который отмечается 24 октября, за его участие в саммите БРИКС в Казани.

Саммит БРИКС, который завершился в Казани, стал важным событием в международной повестке. В форуме приняли участие представители 36 стран, из которых 22 представлены на высшем уровне. Это опровергло утверждения об изоляции России на мировой арене. Президент РФ Владимир Путин провёл множество встреч с лидерами стран Глобального Юга, и всё больше государств проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС. Об этом говорили эксперты на прошедшем 24 октября круглом столе ЭИСИ «Итоги саммита БРИКС: перспективы международного объединения».