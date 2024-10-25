Москва, 25 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Запад ставил своей целью нанести России дипломатический и экономический удар в 2022 году, но недооценил масштабов интеграции России в мировое сообщество, а также уровень БРИКС, который стал мировой трибуной, заявил политолог Станислав Ткаченко в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

США, блок НАТО, Евросоюз — все эти западные объединения и страны не смогли достичь своей главной цели 2022 года: превратить Россию и лично президента Владимира Путина в изгоев на международной арене. Об этом 25 октября заявил американский профессор-политолог Джон Миршаймер по итогам саммита БРИКС в Казани. Также профессор указал на то, что американская политика в отношении Украины оказалась полностью провальной.

По мнению политолога, Миршаймер сказал абсолютно банальную истину, всё равно что назвал бы солнце горячим. Но, с другой стороны, вес профессора в научном мире очень заметный, считает Ткаченко.

«Когда в 2022 году Запад ставил своей целью нанести России дипломатический и экономический удар, он недооценил масштабы интеграции России в мировое сообщество. Запад акцентировал внимание на том, что у России меньше различных блоков, чем у Соединённых Штатов, в которых Россия лидирует. Но совершенно упустил из виду, что, помимо интеграции на уровне МИДа или на уровне правительства, у нас очень широкая сеть связей российского частного бизнеса и государственных корпораций в мире. Это то, на что никакие санкции повлиять не могут», — пояснил эксперт.

Говоря о том, почему США и ЕС просчитались и недооценили Россию, эксперт рассказал о длительном процессе выстраивания неподконтрольной Западу системы отношений.

«Делать что-то мы начали ещё в 2000 году, когда параллельно с нашей интеграцией в западные институты, развитием отношений с Евросоюзом и США, подписанием договоров с НАТО, мы всё-таки начали выстраивать систему отношений, неподконтрольную Западу. Реальную жизнь вдохнули в союз России и Белоруссии, в СНГ, в ЕАЭС. Задолго до СВО мы инициировали диалог со странами Африки», — пояснил политолог.

Большую роль в противостоянии с Западом сыграл БРИКС, уверен эксперт. По его мнению, именно с трибуны этой организации удаётся доносить многие мысли до западных стран.

«В 2009 году, перед первым саммитом БРИКС, уничижительные и оскорбительные статьи были в ведущих западных изданиях относительно того, что БРИКС обречён на поражение. Вот прошло десять лет, тональность поменялась. Ну а в нынешнем году они уже просто бьют тревогу. БРИКС глобален. Это трибуна, с которой весь мир разговаривает с оставшейся частью», — заявил Ткаченко.

С 22 по 24 октября в Казани проходил саммит БРИКС. Владимир Путин уточнил, что участие в саммите приняли делегации 35 государств и шести международных организаций. Участники обсудили перспективы расширения объединения, международную повестку и экономику.

Участие в саммите принимал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал жить как одна большая семья. Президент России заявил, что мир уже живёт как одна семья, однако в семьях иногда доходит до драки.

В МИД Украины выразили недовольство решением Гутерриша принять участие в саммите БРИКС. Дипломатам не понравилось, что генсек ранее отказался приехать на «мирный саммит» в Швейцарии.