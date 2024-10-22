Киев, 22 октября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство решением Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани. Соответствующая публикация появилась в соцсети X украинского внешнеполитического ведомства.

WangLili/Global Look Press

Дипломатам не понравилось, что генсек ранее отказался приехать на «мирный саммит» в Швейцарии.

«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань», — указали в МИД.

Представители ведомства подчеркнули, что этот выбор Гутерриша является «неправильным». По мнению дипломатов, он не способствует делу мира и подрывает репутацию ООН.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре стало известно, что Гутерриш подтвердил своё участие в саммите БРИКС в Казани. Как уточнил замглавы МИД России Сергей Вершинин, об этом генсек ООН заявил в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Гутерриш сообщил, он очень серьёзно готовится к своему участию в форуме.

Трёхдневный XVI саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. На нём будут представлены 36 стран, 22 из которых — на высшем уровне. Планируется, что лидеры БРИКС обсудят механизм предоставления статуса партнёра организации. Также на встрече БРИКС+ лидеры затронут вопросы продовольственной и энергетической безопасности, особое внимание будет уделено эскалации на Ближнем Востоке.

В Казань для участия в саммите, в частности, прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Первая международная конференция по Украине, инициированная Киевом, прошла 15–16 июня в отеле «Бюргеншток» в Швейцарии. Россию на саммит не пригласили. Президент РФ Владимир Путин назвал эту ситуацию паноптикумом.