Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Четыре человека госпитализированы с ранениями после нападения неизвестного злоумышленника с ножом в магазине «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге, сообщила 25 октября пресс-служба городского управления Следственного комитета.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Также по факту нападения возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, сегодня в помещении магазина «Окей» на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей и нанес им удары ножом. Четыре потерпевших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Подозреваемый задержан на месте преступления, следователи и криминалисты осматривают место происшествия, изымают видеозаписи с камер наблюдения и опрашивают очевидцев, добавила пресс-служба.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3925051" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Обстановка у гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге, где неизвестный ранил шестерых человек ножом

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что пострадавших, по предварительным данным, шестеро, один из которых, получивший два ранения, находится в тяжёлом состоянии.

Нападение произошло внезапно, рассказали очевидцы. Один из посетителей сумел обезвредить злоумышленника. Подозреваемый объяснил свой поступок ненавистью к людям, судя по всему, он находился под воздействием наркотических средств, отмечал Telegram-канал Shot.