Коркино, Челябинская область, 25 октября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Кадры с задержанием жителя города Коркино, открывшего огонь по людям во время волнений, опубликованы 25 октября в Telegram-канале следственного управления СК России по Челябинской области.

Кадр из видео

По данным следствия, накануне вечером 58-летний мужчина, находясь у себя дома на улице Троицкой, выстрелил в подошедших к частному жилому дому 37-летнего и 29-летнего мужчин, после чего скрылся.

«Лицо, находящееся по вышеуказанному адресу, произвело не менее трёх выстрелов, причинив последним огнестрельные ранения», — заявил во время задержания представитель правоохранительных органов.

Правоохранители полагают, что стрелявший намеревался убить мужчин, но не смог этого сделать по независящим от него обстоятельствам. С ранениями их своевременно доставили в больницу, где оказали помощь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, стрельба в Коркино произошла на фоне волнений, вспыхнувших после убийства 40-летней женщины, которая подрабатывала частным извозом. Вечером 23 октября она отправилась на вызов в район, где проживают цыгане. Позже её тело нашли на улице Ватутина. По факту убийства возбудили уголовное дело, был задержан подозреваемый — 17-летний местный житель. По данным следствия, между ним и женщиной произошёл конфликт, таксистка получила смертельные ножевые ранения. У погибшей остались двое детей.

Беспорядки в Коркино также сопровождались погромами, поджогами, повреждением автомобилей. Самых активных участников волнений — около 50 человек — задержали. Сообщалось, что на место выехал прокурор области Игорь Донгаузер.

Власти области 25 октября заявили о стабилизации обстановки в Коркино. Уточняется, что в народном сходе участвовали около 150 человек. В городе ввели патрулирование, запланирован приём граждан с участием прокурора Челябинской области, руководителя регионального главка СК России, заместителя губернатора и областного омбудсмена. Семье погибшей окажут необходимую помощь.