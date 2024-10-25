Коркино, Челябинская область, 25 октября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Около 150 человек участвовали в народном сходе в городе Коркино, требуя наказать виновных в убийстве женщины-таксиста. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба правительства Челябинской области.

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«Всего на улицы Коркино вышло около 150 человек. На месте в течение дня работали представители местной администрации округа, исполнительных органов Челябинской области, была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

Сейчас ситуация в Коркино стабилизировалась. Ночью местные жители, выходившие на улицы, разошлись по домам. Город патрулируют правоохранители.

Подозреваемый в резонансном убийстве задержан, расследование уголовного дела продолжается. Семья погибшей, у которой остались двое детей, 11 и 15 лет, получит необходимую помощь, добавили в пресс-службе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3925021" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Около 150 человек вышли на улицы Коркино после убийства таксистки

Как сообщало ИА Регнум, приём граждан состоится 25 октября в городе Коркино с участием прокурора Челябинской области, руководителя регионального главка СК России, заместителя губернатора и областного омбудсмена.

Убийство 40-летней женщины, которая подрабатывала частным извозом, было совершено вечером 23 октября. Её тело нашли на улице Ватутина, перед этим она отправилась на вызов в район, где проживают цыгане. По факту убийства возбудили уголовное дело, был задержан подозреваемый — 17-летний местный житель. По данным следствия, между ним и женщиной произошёл конфликт, таксистка получила смертельные ножевые ранения.

После убийства в Коркино вспыхнули беспорядки, сопровождавшиеся погромами, поджогами, повреждением автомобилей. Пострадали два человека, в них стреляли из дробовика. Самых активных участников волнений — около 50 человек — задержали. Сообщалось, что прокурор области Игорь Донгаузер выехал на место.

Правоохранители задержали жителя Коркино, который вечером 24 октября открыл огонь по людям возле одного из домов на улице Троицкой. Он выстрелил в 37-летнего и 29-летнего мужчин, а затем скрылся. Раненых доставили в больницу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.