Коркино, Челябинская область, 25 октября, 2024, 05:17 — ИА Регнум. В связи с массовыми беспорядками в городе Коркино после убийства 40-летней местной жительницы, прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер выехал на место происшествия. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурор

Отмечается, что прокуратура региона взяла на контроль ситуацию в Коркино, Игорь Донгаузер выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщало ИА Регнум, тело погибшей таксистки с ножевыми ранениями обнаружили поздним вечером 23 октября в Коркино, в её автомобиле. Женщина занималась частным извозом.

В Коркино массовые волнения начались вечером 24 октября после информации об убийстве таксистки. Власти заявили, что ситуация контролируемая.

В ходе массовых беспорядков полиция задержала не менее 50 человек. Зафиксированы погромы, битьё машин. Также есть информация, что горели несколько домов цыган. Их семьи срочно покидают город.

В Следственном управлении СКР по Челябинской области уточнили, что по факту убийства женщины возбудили уголовное дело. Задержан подозреваемый — 17-летний местный житель. Он во время конфликта нанёс женщине ножевые ранения, от которых она скончалась.

Три человека самостоятельно обратились за медицинской помощью после массовых волнений в Коркино. Позже стало известно, что два человека в ходе беспорядков получили ранения.

В 2019 году Верховный суд Чечни вынес обвинительный приговор 25-летнему местному жителю, убившему из корыстных целей женщину-таксиста из Северной Осетии. За убийство, сопряжённое с разбоем, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 23,6 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.