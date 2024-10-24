Коркино, Челябинская область, 24 октября, 2024, 22:52 — ИА Регнум. В городе Коркино Челябинской области возникли массовые волнения после сообщений об убийстве местной жительницы, которая была водителем такси. Власти заявили, что ситуация контролируемая, губернатор региона Алексей Текслер оповещён о произошедшем.

Иван Шилов ИА Регнум Такси

По данным пресс-службы главы Коркинского округа, толпа горожан разошлась. На месте продолжают дежурить правоохранительные органы. Для координации действий создали оперативный штаб.

В Следственном управлении СКР по Челябинской области уточнили, что по факту убийства женщины, занимавшейся частным извозом, возбудили уголовное дело. Задержан подозреваемый, им оказался 17-летний местный житель. Он во время конфликта нанёс женщине ножевые ранения, которые привели к её смерти.

Ход расследования дела контролируется в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году Верховный суд Чечни вынес обвинительный приговор 25-летнему местному жителю, убившему из корыстных целей женщину-таксиста из Северной Осетии. За убийство, сопряжённое с разбоем, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 23,6 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Установлено, что в апреле 2018 года подсудимый в городе Грозном, решив ограбить таксистку, нанес ей «не менее 19 ударов в область шеи и грудной клетки». После этого он сбросил труп женщины в реку Сунжа и скрылся на машине убитой, прихватив телефон погибшей. Погибшая была знакомой преступника. Она занималась частным извозом, так как на иждивении у нее находились трое детей.