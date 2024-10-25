Донецк, 25 октября, 2024, 08:12 — ИА Регнум. В Сети появились первые панорамные кадры города Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), откуда начали отступать Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

На видео, опубликованном «РИА Новости», видно, что над некоторыми зданиями поднимается дым.

В силовых структурах ДНР со ссылкой на данные объективного контроля сообщили, что некоторые группы украинских военных спешно покидают окрестности населённого пункта. При этом отмечается, что очаги сопротивления по-прежнему остаются.

Как сообщало ИА Регнум, по данным военкоров, 23 октября российские бойцы установили триколор и Знамя Победы над зданиями в городе Селидово. Также отмечалось, что группировка российских войск «Центр» продолжает штурм города.

Британский эксперт Александр Меркурис 22 октября заявил, что военные ВСУ попали в ловушку в Селидово и фактически заблокированы. По его словам, это потенциальная катастрофа.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил 21 октября, что продвижение российских сил у Горняка и Селидово серьёзно нарушает логистику ВСУ. В этот же день в силовых структурах сообщили, что российские военные фактически заблокировали украинские силы в Селидово, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем ВС РФ.

Обозреватель издания The Conversation Фрэнк Лэдвидж 24 октября заявил, что ВСУ отброшены со своих позиций по всей линии фронта, в том числе в Курской области. По его словам, самое тяжёлое для украинской армии положение сложилось в Селидово, где может повториться «угледарский сценарий» со сдачей города. После этого ВСУ ждёт крупное сражение за Покровск, и у украинской армии также не лучшие перспективы, указал обозреватель.