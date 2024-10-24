Париж, 24 октября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. ВСУ отброшены со своих позиций по всей линии фронта, в том числе в Курской области, отметил в своей публикации 24 октября обозреватель издания The Conversation Фрэнк Лэдвидж.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Самое тяжёлое для ВСУ положение сложилось в Селидово, где может повториться «угледарский сценарий» со сдачей города, предположил автор.

Далее украинскую армию ждёт крупное сражение за Покровск, и у ВСУ также не лучшие перспективы, сказано в материале.

Не только Крым, но и ЛНР, и ДНР уже потеряны для киевского режима, и всё больше жителей Украины начинают говорить об этом открыто, отметил автор.

«Мой друг, обычно чрезвычайно оптимистично проукраински настроенный аналитик, вернулся с Украины на прошлой неделе и сказал мне: «Это похоже на немецкую армию в январе 1945 года». Украинцев оттесняют на всех фронтах — в том числе в Курской области России. <…> Что ещё важнее, у них заканчиваются солдаты», — рассказал Лэдвидж.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили до 280 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — более 26,2 тыс. человек.

В этот же день пресс-служба министерства проинформировала, что российские войска в минувшие сутки наносили удары по аэродромной инфраструктуре противника, живой силе и технике в 139 районах. Потери ВСУ в указанный срок в зоне проведения СВО составили до 2000 человек.

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта, к такому выводу приходят и западные, и киевские наблюдатели, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.