Лондон, 22 октября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в ловушку в населённом пункте Селидово (Покровский район ДНР), заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Global Look Press

«Украинские войска в Селидово сейчас находятся в окружении, они фактически заблокированы. Мы видим потенциальную катастрофу», — сказал эксперт в своём блоге на YouTube.

По словам эксперта, украинские подразделения потеряли контроль над примыкающей к населённому пункту трассой и не могут покинуть Селидово. Отсутствие доступа к дороге также лишает подразделения ВСУ необходимых поставок, отметил он.

Меркурис добавил, что руководители киевского режима, вероятно, будет настаивать на продолжении вооружённого конфликта, но бойцы ВСУ самовольно покинут позиции на данном направлении.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что продвижение Вооружённых сил России в районе городов Горняк и Селидово серьёзно нарушает логистику украинских войск. В этот же день в силовых структурах сообщили, что российские военные фактически заблокировали украинские силы в Селидово, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем ВС РФ.

19 октября российские войска освободили от украинских боевиков село Зоряное в ДНР. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум отметил, что освобождение этого населённого пункта на шаг приблизило российскую армию к выходу на оперативный простор на кураховском направлении.