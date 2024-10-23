ДНР, 23 октября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России подняли российские флаги над зданиями в городе Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 октября сообщили «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

РИА Новости/Виктор Антонюк

На видео, размещённом в Telegram-канале, можно увидеть триколор, развивающийся над многоэтажным домом в городе. На опубликованном снимке запечатлено Знамя Победы над ещё одной многоэтажкой.

«Красное знамя Победы в районе центрального рынка в Селидово на одном из девятиэтажных домов», ― говорится в сообщении «РВ».

Также сообщается, что группировка российских войск «Центр» продолжает штурм города.

Как сообщало ИА Регнум, британский эксперт Александр Меркурис 22 октября заявил, что военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в ловушку в Селидово, они фактически заблокированы. По его словам, это потенциальная катастрофа.

Эксперт отметил, что украинские подразделения потеряли контроль над примыкающей к населённому пункту трассой и не могут покинуть город. Отсутствие доступа к дороге также лишает подразделения ВСУ необходимых поставок, отметил он.

21 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что продвижение Вооружённых сил России в районе городов Горняк и Селидово серьёзно нарушает логистику украинских войск. В этот же день в силовых структурах сообщили, что российские военные фактически заблокировали украинские силы в Селидово, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем ВС РФ.

23 октября российские военные освободили населённые пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. 19 октября российские силы освободили от украинских боевиков село Зоряное в ДНР.