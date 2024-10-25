* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 25 октября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля (ММА) Ильяс Якубов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), отсидевший год в следственном изоляторе, отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC Ильяс Якубов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Якубова забрали на СВО, уголовное дело в его отношении прекращено», — рассказали силовики «РИА Новости».

В конце августа Ильяса Якубова Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов.

Как сообщало ИА Регнум, Якубова задержали в Москве 22 октября 2023 года за публичное оправдание терроризма. По данным следователей, спортсмен ранее записал видео с доводами в оправдание необходимости террористических методов воздействия и опубликовал его в соцсетях.

Боец участвовал в поединках в различных организациях в период 2016–2020 годов. Последним боем Якубова стала встреча с Романом Карасёвым на турнире ММА Серия-49 в феврале 2022 года, в котором он одержал победу.