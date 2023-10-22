Москва, 22 октября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Бойца смешанного стиля Ильяса Якубова задержали 22 октября по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили «Известия».

Спортсмена задержали сотрудники столичного главка СК России. По информации следователей, задержанный недавно записал видео, в котором оправдывал необходимость применения террористических методов воздействия, а затем опубликовал его в открытом доступе в запрещённой соцсети. После этого спортсмена объявили в федеральный розыск, и вскоре его задержали.

«Следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.

Якубову 31 год. Дебютный бой на профессиональном уровне он провёл в 2013 году, одержав победу над Равилем Рисаевым на турнире Pankration Black Sea Cup. Во второй раз он вышел в октагон через два года в лиге ACB, проиграв бойцу Виталию Слипенко техническим нокаутом. В третьем бою Якубов также потерпел поражение. Боец участвовал в боях в различных организациях в период 2016–2020 годов. Последним боем Якубова стал поединок с Романом Карасёвым на турнире ММА Серия-49 в феврале 2022 года, в котором он одержал победу.