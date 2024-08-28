Москва, 28 августа, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Боец ММА Ильяс Якубов внесён в список террористов и экстремистов, сообщается 28 августа на сайте Росфинмониторинга.

ТАСС/Сергей Петров

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Национальная часть… Физические лица… 16. Якубов Ильяс Аресович, 14.12.1991 года рождения, с. Шали Шалинского района Чеченской Республики», — говорится в перечне.

Как передавало ИА Регнум, Якубова задержали в Москве 22 октября 2023 года за публичное оправдание терроризма. По данным следователей, спортсмен ранее записал видео с доводами в оправдание необходимости террористических методов воздействия и опубликовал его в соцсетях.

25 июля Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов бывшего адвоката Илью Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

В конце мая Росфинмониторинг включил журналистку интернет-издания SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анну Лойко (внесена в перечень террористов и экстремистов) в список лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.