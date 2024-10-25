Пленный ВСУ рассказал, что ушёл на фронт ради высшего образования сына
Пленный: украинцы идут на фронт из-за страха потерять льготы для детей в вузах
Москва, 25 октября, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Жители Украины боятся ущемления прав при поступлении в высшие учебные заведения детей уклонистов от мобилизации. Об этом рассказал военнопленный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой.
«Я пошёл по повестке, чтобы не загребли. У нас же такое есть: (глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский угрожает тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что их дети будут плохо поступать (в вузы. — Прим. ред.), будут льготы какие-то убраны. Не хотелось бы», — объяснил он «РИА Новости».
Собловой добавил, что его ребёнку пока 13 лет и он непризывного возраста.
Как сообщало ИА Регнум, 22 октября Полтавский областной военкомат Украины информировал о гибели принудительно мобилизованного. Мужчину доставили на пункт предварительного сбора сотрудники правоохранительных органов, поскольку он находился в розыске как уклонист. По утверждениям сотрудников военкомата, украинец якобы отказался проходить военно-врачебную комиссию и покончил с собой.
Председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил готовить женщин к военной службе. Обучение женщин следует ввести не для призыва их на фронт, а с целью консолидации общества. Чем более общество консолидировано и сплочено, чем лучше налажено взаимодействие между разными группами, тем меньше у противников будет желания вступать в конфликт, считает он.