Полтава, Украина, 22 октября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. На Украине мужчина, которого принудительно мобилизовали, покончил с собой в одном из военкоматов. Об этом 22 октября сообщил Полтавский областной военкомат.

Иван Шилов ИА Регнум

«В одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных 21 октября было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он покончил с собой», — сказано в сообщении военкомата в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В публикации сказано, что следов насилия на теле обнаружено не было. На пункт предварительного сбора мужчину доставили сотрудники правоохранительных органов, поскольку он находился в розыске как уклонист. По утверждениям сотрудников военкомата, украинец якобы отказался проходить военно-врачебную комиссию.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября по указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам ТЦК вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.