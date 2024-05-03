Тбилиси, 3 мая, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провёл телефонный разговор с советником Госдепа Соединённых Штатов Дереком Шолле, в котором обвинил бывшего посла США в Тбилиси Келли Дегнан в поддержке попыток совершить государственный переворот республике в 2020–2023 годах. Об этом глава грузинского правительства заявил 2 мая в соцсети X (бывш. Twitter).

Инна Кукуджанова/ТАСС Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

«Я поговорил с Дереком Шолле и выразил своё искреннее разочарование в связи с двумя революционными попытками в 2020–2023 годах, которые были поддержаны бывшим послом США и НПО, финансируемыми из-за рубежа», — написал он.

Кобахидзе добавил, что в случае успеха госпереворота Грузию столкнули бы с Россией, чтобы открыть против неё «второй фронт». После этого перезагрузка двусторонних отношений между странами будет невозможной без справедливого и честного подхода, подчеркнул он.

Премьер в конце уточнил, что во время беседы с Шолле не выразил обеспокоенность из-за того, что в Нью-Йорке жестоко разогнали студенческую протестную акцию.

Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии с 15 апреля рассматривает законопроект, предусматривающий, что некоммерческие и неправительственные организации, получающие деньги из-за рубежа, являются иностранными агентами и обязаны отчитываться о расходах. ЕС и США негативно отреагировали на инициативу и призвали отказаться от неё. Американское посольство в Грузии 2 мая обвинило Тбилиси в подрыве отношений с Вашингтоном.

Против принятия законопроекта также выступили грузинские оппозиционные партии и НКО, получающие деньги из-за рубежа, они ежедневно организовывают акции протеста. Манифестанты часто ведут себя агрессивно, бросают в полицию камни и бутылки. Правоохранители в ответ применяют водомёты и слезоточивый газ.

Госдеп США 2 мая выразил озабоченность тем, что в Тбилиси разгоняют протестующих. Ведомство также заявило, что Грузия из-за антизападной риторики её руководителей и законопроекта об иноагентах может потерять шанс войти в ЕС и НАТО.