Тбилиси, 23 октября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В Грузии существует группа, которая готовит государственный переворот после парламентский выборов 26 октября. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

TASS /AP Photo/Shakh Aivazov)

«Все признаки указывают на то, что существует группа, которая готовится к перевороту», — заявил Папуашвили.

Как отметил спикер, переворот планировался также после выборов в парламент в 2020 году. Однако в этот раз, сообщил Папуашвили, госпереворот планируется организовать из-за фальшивых отчётов наблюдательных неправительственных организаций.

«Идёт подготовка к тому, чтобы захватить власть антидемократическим путём и к этому подключены местные наблюдательные организации», — добавил спикер.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля стало известно, что Служба государственной безопасности Грузии продолжает расследование уголовного дела о подготовке государственного переворота и теракта против Иванишвили. грузинский телеканал Imedi отметил, что в стране уже несколько дней велись допросы воевавших на стороне ВСУ граждан. Сотрудники СБ опросили около восьми человек.

В мае сообщалось, что бывшего посла США в Тбилиси Келли Дегнана заподозрили в поддержке попыток финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций совершить государственный переворот в Грузии в 2020–2023 годах.