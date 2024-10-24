Москва, 25 октября, 2024, 00:59 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию на саммите БРИКС в Казани с министром Сергеем Лавровым, которому якобы наступили на ногу.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Как отметили в МИД, Сеть наводнили ролики со сгенерированным нейросетями голосом Лаврова. При этом не уточняется, что именно сказал глава ведомства и какие слова были сгенерированы. Пост помечен хештегом «Антифейк».

«Может, всё проще, и правильный ответ: «Проходи быстрее»?» — предложили свой вариант в МИД, не уточнив, действительно ли Лаврову наступили на ногу.

В Telegram-каналах разгорелись споры, что же на самом деле сказал министр.

Как сообщало ИА Регнум, Сергею Лаврову наступили на ногу во время одного из заседаний саммита БРИКС в Казани. Соответствующий кадр попал в трансляцию мероприятия.

Глава МИД, слушавший выступление и работавший с документом, отреагировал кратким восклицанием и поднял взгляд на наступившего ему на ногу (и уже прошедшего мимо) человека. Сидевший рядом с Лавровым помощник президента России Юрий Ушаков, ставший свидетелем инцидента, улыбнулся.

22 октября в ходе встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС переводчица в течение долгого времени не решалась прервать речь Путина, который рассказывал о планах саммита, но потом всё же воспользовалась небольшой паузой, и последовательный перевод начался не вовремя.

Путин, комментируя заминку, отметил, что отношения двух стран таковы, что Моди мог понять его речь без перевода. Премьер Индии отреагировал на это замечание улыбкой.