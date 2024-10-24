Казань, 24 октября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Министру иностранных дел России Сергею Лаврову наступили на ногу во время одного из заседаний саммита БРИКС в Казани. Соответствующий кадр попал в трансляцию мероприятия.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Глава МИД, слушавший выступление и работавший с документом, отреагировал кратким восклицанием и поднял взгляд на наступившего ему на ногу (и уже прошедшего мимо) человека.

Сидевший рядом с Лавровым помощник президента России Юрий Ушаков, ставший свидетелем инцидента, улыбнулся.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября в ходе встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС переводчица в течение долгого времени не решилась прервать речь Путина, который рассказывал о планах саммита, но потом всё же воспользовалась небольшой паузой, и последовательный перевод начался не вовремя.

Путин, комментируя заминку, отметил: отношения двух стран таковы, что Моди мог понять его речь без перевода. Премьер Индии отреагировал на это замечание улыбкой.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил Путин. Переговоры президента России с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.