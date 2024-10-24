Москва, 24 октября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование Варшавы к российским дипломатам покинуть страну из-за закрытия генконсульства в Познани.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», — приводит слова Захаровой агентство «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 22 октября министерство иностранных дел Польши отозвало согласие на работу консульства России в Познани. Глава ведомства Радослав Сикорский отметил, что сотрудники учреждения будут признаны нежелательными лицами на территории Польши.

24 октября Польша официально обязала 10 российских дипломатов из Познани покинуть страну. Захарова в ответ призвала польских дипломатов «приготовиться».

Глава МИД Польши объяснил данное решение тем, что Россия «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши. По его словам, спецслужбы РФ якобы стоят за попытками совершения диверсий на территории Польши. Никаких доказательств дипломат не привёл.

Захарова, в свою очередь, отметила, что Россия даст «болезненный ответ» Варшаве.