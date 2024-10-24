Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота, который при посадке в аэропорту Сочи коснулся взлётно-посадочной полосы хвостовой частью фюзеляжа самолёта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Александр Кряжев/РИА Новости

«По результатам расследования, проведённого специальной комиссией, командир воздушного судна Боинг 737-800, допустивший серьёзный авиационный инцидент в аэропорту Сочи 18 августа 2024 года, который уже имел ранее вынесенное ему дисциплинарное взыскание, был уволен из авиакомпании по инициативе работодателя», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в тот день погодные условия были оптимальные, а причиной тейлстрайка стали именно некорректные действия пилота. Судно после аварии получило многочисленные повреждения обшивки задней части фюзеляжа, и оно до сих пор находится в Сочи.

Ранее Росавиация сообщала, что в 2024 году число тейлстрайков в России увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

Как передавало ИА Регнум, международный аэропорт Внуково 27 сентября был закрыт почти на 40 минут из-за шины, лопнувшей у Як-40, на борту которого находились 26 человек. Самолёт остановился в пределах взлётно-посадочной полосы.

9 сентября в Подмосковье разбился Ан-2. По предварительной информации, самолёт проходил испытательный полёт и потерпел крушение в районе аэродрома у посёлка Ватулино Рузского городского округа. При крушении воздушного судна двое пилотов погибли.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.