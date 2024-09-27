Москва, 27 сентября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Внуково» закрывали почти на 40 минут из-за лопнувшей шины у самолёта Як-40. Об этом 27 сентября сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

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«Сегодня около 9:30 МСК, после посадки самолёта Як-40 Вологодского авиационного предприятия в аэропорту Внуково, у воздушного судна (совершало рейс из Вологды), по предварительным данным, лопнул пневматик», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Он отметил, что воздушное судно остановилось в пределах взлётно-посадочной полосы. В момент инцидента на борту находились 26 человек, включая четырёх членов экипажа.

Руководство воздушной гавани было вынуждено временно закрыть аэропорт в период с 09:57 до 10:35 мск, уточнил Кореняко.

Отмечается, что из-за инцидента два рейса были вынуждены уйти на запасные аэродромы. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая при посадке в Красноярске шасси самолёта Ан-74 авиакомпании «ЮТэйр» получило повреждение. В Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщили, что самолёт получил повреждение при посадке вечером 2 мая в международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского. Самолёт осуществлял перевозку по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск. На борту самолёта находились 47 пассажиров. Как отметило ведомство, было допущено повреждение пневматики шасси. Ан-74 отстранили от полёта.