Руза, Московская область, 9 сентября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. В Подмосковье разбился Ан-2, погибли двое пилотов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Simon Boddy

По предварительной информации, самолёт проходил испытательный полёт и потерпел крушение в районе аэродрома у посёлка Ватулино Рузского городского округа. При крушении воздушного судна двое пилотов погибли.

В настоящий момент на месте падения работают экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Ан-2 днём 31 августа совершил аварийную посадку на окраине Владикавказа. Воздушное судно совершало учебно-тренировочный полёт для парашютных прыжков, на его борту находились 15 человек.

После того как восьми парашютистам удалось десантироваться, произошла нештатная ситуация, вынудившая пилота совершить аварийную посадку в горно-лесистой местности в районе села Кобан. После катастрофы госпитализировали семь человек.

Следственный комитет РФ по факту происшествия возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.