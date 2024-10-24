Казань, 24 октября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Темпы прироста населения Индии, а также экономические показатели этой страны впечатляют, заявил президент России Владимир Путин, выступая 24 октября на пленарном заседании саммита в Казани в формате «БРИКС+/аутрич».

TASS /MAGO/Hindustan Times

Он отметил большой вклад Индии в развитие БРИКС и уточнил, что показатель роста ВВП в стране составляет 7,5%, а население ежегодно увеличивается на 10 млн человек.

«Это, конечно, впечатляет. Вносит серьёзный вклад в развитие нашей организации», — констатировал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября, встречи на площадке отмечены особой теплотой и дружеским настроем. Так, в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер пошутил, что достигнутый уровень отношений позволяет общаться без переводчиков. Моди пригласил Путина посетить Нью-Дели в следующем году. Свой второй за последние месяцы визит в Россию индийский премьер назвал доказательством координации и крепкой дружбы двух стран.

Позитивный созидательный настрой разительно отличает саммит БРИКС от форумов западного мира, где участникам отводятся определённые роли, а все переговоры направлены не в поддержку чего-либо, а против. Путин подчёркивал, что страны объединения выступают за равенство и всеобщее процветание в мире.