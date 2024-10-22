Казань, 22 октября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его второй за последние месяцы визит в Россию свидетельствует о координации и крепкой дружбе Индии с Россией.

Александр Казаков/РИА Новости

На встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани 22 октября председатель индийского правительства отметил укрепившееся сотрудничество двух стран.

«Сотрудничество во всех областях укрепилось», — заявил индийский премьер.

Он выразил уверенность в росте влияния БРИКС.

«Сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению, я с нетерпением жду нашей дискуссии в рамках БРИКС», — заявил премьер-министр Индии.

Моди также поблагодарил Путина за дружбу и гостеприимство.

Как сообщало ИА Регнум, при встрече 22 октября Путин сердечно приветствовал Моди. Главы двух государств обнялись. Российский лидер поблагодарил индийского премьера за то, что он приехал в Казань для участия в саммите объединения. Он также добавил, что с теплотой вспоминает июльский визит Моди в Россию.

В сентябре президент РФ предложил провести 22 октября на полях саммита БРИКС отдельную встречу с Моди. Планировалось, что в её рамках стороны подведут итоги совместной работы по реализации договорённостей, достигнутых в ходе визита премьер-министра в Москву, и наметят перспективы на ближайшее будущее.

Путин 18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС заявил, что Россия полностью доверяет премьер-министру Индии в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что индийский премьер в каждом телефонном разговоре поднимает вопрос о мирном разрешении украинского конфликта и высказывает соображения по этой теме.

Первый официальный визит Моди в Россию после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз, состоялся в июле. Тогда индийский премьер отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранении, инвестиций, туризма.

Трёхдневный XVI саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. На нём будут представлены 36 стран, 22 из которых — на высшем уровне. Также запланирован визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Планируется, что лидеры БРИКС обсудят механизм предоставления статуса партнёра организации, который станет этапом подготовки желающих стать полноценным членом сообщества. Также на встрече БРИКС+ лидеры затронут вопросы продовольственной и энергетической безопасности, особое внимание будет уделено эскалации на Ближнем Востоке.