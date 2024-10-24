Москва, 24 октября, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Запад заменил удары своим вооружением в глубину российской территории на выделение Украине $800 млн под артельное производство всех типов беспилотников, включая дальнобойные ударные дроны-дальнолёты. Об этом заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

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«Открытая для публики часть этого транша — $800 млн. Для сравнения — это более 77 млрд рублей. Какие бы ни были первоначальные идеи в плане Зеленского, но с Запада прозвучал чёткий сигнал: мы разрешения на удары ординарными видами вооружений не дадим, но начнём от души финансировать ваше производство БПЛА всех типов», — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

По его словам, в ближайшие месяцы следует ожидать значительного увеличения прилётов ударных БПЛА-дальнолётов противника по российским объектам и кратного насыщения фронта всеми типами вражеских беспилотников, в том числе FPV-дроны.

Кузякин напомнил о требовании украинских властей разрешить удары западными дальнобойными средствами вглубь России. Этим Киев поставил союзников в сложное положение. Принятие такого решения можно было расценивать как прямое участие стран НАТО в ударах по России.

Конфликт на Украине носит локальный характер, при этом количество вовлечённых в него участников глобально, продолжил глава ЦКБР. Он подчеркнул, что не стоит сбрасывать со счетов эскалацию конфликта до применения Россией более мощных и ультимативных видов вооружений, это игнорировать нельзя. В данном случае трудно прогнозировать ситуацию. В связи с этим было сделано альтернативное предложение на требование Зеленского, на которое первоначально может и рассчитывали в Киеве. По итогу Запад вынужденно откупился от необходимости разрешать удары по России дальнобойным оружием, добавил гендиректор ЦКБР.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии в Минске подчеркнул, что рост вовлечённости западных стран в конфликт на Украине создаёт глобальные риски. Адаптированная к новым реалиям государственная политика РФ в области ядерного сдерживания допускает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, предупредил глава Минобороны.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 21 октября заявил, что на переговорах с американским коллегой Ллойдом Остином в Киеве обсуждалось привлечение инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс. По его словам, стороны рассмотрели возможные взаимовыгодные сценарии — совместные предприятия вместе с США.

На Западе не пришли к единому мнению по вопросу, можно ли разрешить украинской армии применять дальнобойное иностранное вооружение для ударов вглубь российской территории, признал 18 октября президент США Джо Байден.

Россия не оставит без ответа удары по своей территории дальнобойным оружием. Это касается не только Украины, подчеркивал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).