Минск, 23 октября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Рост вовлечённости западных стран в конфликт на Украине создаёт глобальные риски, заявил 23 октября министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии в Минске.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав», — отметил Белоусов.

Он подчеркнул, что адаптированная к новым реалиям государственная политика РФ в области ядерного сдерживания допускает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

Вместе с этим в ходе заседания будут подведены итоги совместной деятельности. Помимо этого, стороны обсудят мероприятия двустороннего военного сотрудничества по линии министерств на 2025 год, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что обновление Россией ядерной доктрины охлаждает пыл горячих голов на Западе. По его словам, если бы Запад не услышал сигнал, то давно бы применил против России для ударов вглубь её территории дальнобойное оружие.